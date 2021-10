Festa del Cinema: da Tarantino ad Oliver Stone i riconoscimenti sul red carpet

(PRIMAPRESS) - ROMA - Alla sedicesima edizione del festival del cinema arriva il pluripremiato regista, sceneggiatore e produttore Oliver Stone, che presenterà al pubblico le sue ultime opere: QAZAQ - History of the Golden Man, e JFK - Destiny Betrayed. Dopo il premio alla carriera tributato dell'a,tre ieri a Quentin Tarantino, ieri sera è stato Stone a ricevere il secondo premio italiano, infatti il regista era stato premiato già al festival di Ischia. Si tratta del regista più politicamente coinvolto della storia del cinema. Un impegno talmente tangibile che ad oggi si potrebbe tranquillamente considerare la pellicola come il linguaggio a lui più funzionale per portare avanti le proprie battaglie da dissidente anarchico, così come lui stesso si definisce. - (PRIMAPRESS)