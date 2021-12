European Film Awards di Berlino: vince “Quo Vadis, Aida” della regista bosniaca Jasmila Zbanic

(PRIMAPRESS) - BERLINO - Jasmila Zbanic, per "Quo Vadis, Aida?", ha vinto il premio come miglior regista alla 34/a edizione degli Efa, gli European Film Awards.Ringraziando la regista bosniaca ha reso omaggio a Lina Wertmuller.Per lo stesso film il premio miglior attrice a Jasna Djiricic. Miglior attore europeo Anthony Hopkins per "The father",che si aggiudica anche la miglior sceneggiatura a firma Christopher Hampton e Florian Zeller.- Italia a bocca asciutta:nessun premio a "E' stata la mano di Dio",di Sorrentino. - (PRIMAPRESS)