"EurekaThought In Italy”, il genio italiano nel calendario 2022 di Skaramacay

(PRIMAPRESS) - NAPOLI - E' dedicata al "genio italiano" la dodicesima edizione del calendario della compagnia di danza Skaramacay, "EurekaThought In Italy”. “Troppo spesso - ricorda Erminia Sticchi, fondatrice, regista e coreografa della Compagnia di danza Skaramacay - abbiamo la sensazione di vivere in un Paese mediocre, sempre al traino di qualcosa che viene dall'esterno, eppure le cose non sono quasi mai andate così. Skaramacay vuole ricordare a tutti gli italiani che possiamo essere ancora quello che siamo stati, il genio, la creatività, l'arte, fanno parte della nostra cultura, del nostro DNA e nessuno potrà strapparci questo patrimonio”. “In realtà - conclude - dipende soltanto da noi, dalle scelte che facciamo ogni giorno, da chi scegliamo di essere, perché sono le nostre azioni che ci definiscono e che definiscono il tempo in cui viviamo”. Idea e soggetti del calendario sono di Erminia Sticchi, le fotografie di Alessandro Vitiello, la grafica di Nestor Aiello. Le modelle: Amina Arena, Chiara Celotto, Anna Cammisa, Imma Tammaro, Daniela Zampella. - (PRIMAPRESS)