“È stata la mano di Dio” di Sorrentino entra nella lista dei 15 film in corsa per gli Oscar a Los Angeles

(PRIMAPRESS) - LOS ANGELES - Il regista Paolo Sorrentino entra nella short list dei film in corsa per gli Oscar. Con "E' stata la mano di Dio", l'ultimo lavoro di Sorrentino, tratto da una storia autobiografica e dalla forte passione per il calcio e per il campione Diego Armando Maradona nel suo periodo di permanenza a Napoli, è entrato nella short list dei migliori 15 film internazionali in corsa per gli Oscar. Il film di Sorrentino, insieme agli altri 14 entrati nella short list, faceva parte di un gruppo di candidature provenienti da 92 Paesi. Esclusi i documentari italiani "Ennio" di Giu- seppe Tornatore e "Marx può attendere" di Marco Bellocchio. Sorrentino aveva conquistato la statuetta d'oro nel 2014 con "La grande bellezza". Le nomination saranno annunciate l'8 febbraio. - (PRIMAPRESS)