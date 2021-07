E la musica mi gira intorno: Maurizio Casagrande alla ex Base Nato

Maurizio Casagrande

(PRIMAPRESS) - NAPOLI - Continua con un grande successo di pubblico all'ex Base Nato di Bagnoli “Teatrando Sotto le stelle”. In scena questa sera 24 luglio alle 21.30 per la rassegna voluta da Pino Oliva con il Teatro Troisi e Rino Manna con il Teatro Palapartenope, l'applaudito spettacolo con Maurizio Casagrande “E la musica mi gira intorno”. Un lavoro che partendo dagli anni cinquanta e arrivando ai giorni nostri, si dipana, con l'accompagnamento dal vivo, sull’onda di canzoni, tutte molto popolari e di sicura presa, ma mai scontate e banali. Tra aneddoti, monologhi e sketch in cui due coriste fanno da spalla recitativa a Maurizio e tutta una serie di situazioni assolutamente esilaranti, lo spettacolo dimostra di funzionare alla grande anche all'aperto. ” Teatrando sotto sotto le stelle” continuerà con tanti altri personaggi amati dal pubblico come Simone Schettino, “I ditelo Voi”, Rosario Miraggio, Tony Tammaro, Franco Ricciardi, Peppino di Capri e Sal Da Vinci. - (PRIMAPRESS)