Domani il ciak per la 17ª edizione della Festa del Cinema di Roma. Si apre con il Colibrì di Archibugi

(PRIMAPRESS) - ROMA - Da domani 13 ottobre al 23 ottobre si batte il ciak per la 17esima Festa del Cinema di Roma, all' Auditorium Parco della Musica. L'apertura è affidata a Il Colibrì di Francesca Archibugi tratto dal libro di Sandro Veronesi,con Pierfrancesco Favino. Il programma, che prevede un concorso internazionale,sezioni non competitive, incontri,omaggi,proiezioni speciali, si articolerà anche in altri luoghi e realtà culturali della città. Previsto il premio alla carriera a James Yvory. In parallelo la sezione autonoma Alice nella città, dedicata ai più giovani artisti.

Con l'apertura della rassegna si inaugura anche la Sala Ammiraglia della Casa del Cinema di Roma che prende il nome di Sala Cinecittà. Si tratta della storica Sala Deluxe "che ora prende il nuovo nome e si candida ad essere un modello di qualità e un simbolo di quell’internazionalità che è da sempre caratteristica della “città del cinema” - Ha spiegato il direttore Giorgio Gosetti - Grazie all’intesa fortemente voluta da Zètema Progetto Cultura e sostenuta da Cinecittà, la sala principale della Casa del Cinema diventa così Sala Cinecittà sotto gli auspici di Roma Capitale. - (PRIMAPRESS)