Documentari in concorso a Roma con la prima edizione del Ridf

(PRIMAPRESS) - ROMA - Con l’obiettivo di diventare un punto di rifermento significativo per il documentario, nasce a Roma il RIDF, acronimo di Rome International Documentary Festival (www.ridf.it). Le iscrizioni sono aperte fino al 15 giugno 2022. Diretta da Emma Rossi Landi e Christian Carmosino Mereu, già artefici - dal 2011 al 2014 - del Mese del Documentario alla Casa del Cinema di Roma, la manifestazione vuole portare nella Capitale il meglio della produzione italiana e internazionale più recente e avrà luogo dal 24 settembre all’1 Ottobre 2022. Nell’ambito dell’iniziativa verranno proiettati 5 film italiani e 5 internazionali (con repliche) scelti tra le migliori produzioni dell'ultimo anno. In palio tre premi in denaro: due premi della giuria ed un premio del pubblico, oltre ad ulteriori riconoscimenti degli sponsor. Le giornate del festival saranno inoltre arricchite da incontri con gli autori, masterclass, e occasioni di scambio tra professionisti. Il comitato artistico del RIDF è formato da: Mariangela Barbanente, Marco Bertozzi, Leonardo Di Costanzo, Federica Di Giacomo, Agostino Ferrente, Gustav Hofer, Alina Marazzi, Michela Occhipinti, Enrico Parenti, Costanza Quatriglio, Luca Ragazzi, Gianfranco Rosi, Andrea Segre. Il festival è realizzato da Docfest srls, in collaborazione con Zalab e con il patrocinio di Doc.it. Le iscrizioni sono aperte sulla piattaforma Film Freeway https://filmfreeway.com/RomeInternationalDocumentaryFestival - (PRIMAPRESS)