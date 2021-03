David di Donatello, tutte le nomination che guardano anche al femminile con Dante e Nicchiarelli

(PRIMAPRESS) - ROMA - I David di Donatello saranno assegnati ai vincitori l’11 maggio, durante una serata evento su Rai Uno, condotta da Carlo Conti. Intanto, però, l’elenco delle nomination è ampio. “E’ stato un anno ibrido”, spiega la presidente Piera Detassis, “da un lato abbiamo i grandi protagonisti del cinema e molte biografie: probabilmente le persone hanno cercato un rifugio nella solidità delle storia. Allo stesso tempo però nelle cinquine troviamo anche le Favolacce e le nuove generazioni”. I fratelli D’Innocenzo hanno fatto praticamente man bassa delle nominations, comparendo in tutte le categorie principali, tra cui Miglior film, Miglior sceneggiatura, Miglior attore e attrice non protagonisti. Merito del loro bellissimo, anche se inquietante, capolavoro Favolacce , che aveva conquistato anche il Festival di Berlino. Quanto ai nomi nuovi, le due grandi sorprese sono Checco Zalone e Renato Pozzetto. Il primo entra nella cinquina per il Miglior regista esordiente, grazie a Tolo Tolo : finora non era mai stato premiato ai David per i suoi film. Tra l’altro il nostro gareggia anche per la Miglior canzone originale e chissà se il suo Immigrato darà filo da torcere a Laura Pausini, che dopo i Golden Globes e gli Oscar si porta a casa anche i David con il suo Io sì. Quanto invece a Renato Pozzetto corre per il premio al Miglior attore protagonista, grazie al film Lei mi parla ancora. Non ultimo, da segnalare anche l’ottima performance di Pietro Castellitto che, con I predatori, entra nel dream team per Miglior regista esordiente e miglior sceneggiatura.L’edizione 2021 seguendo un trend che ora attraversa anche lo politica, si annuncia molto al femminile: ben due le donne che si contenderanno, insieme ai colleghi maschi, il David per la Miglior regia e Miglior film. “Nei suoi 66 anni, una donna ha primeggiato nella categoria Miglior film solo due volte e nessuna ha mai conquistato la statuetta per la miglior regia”, ricorda Detassis, “sono dati agghiaccianti ma si sta facendo un percorso e speriamo di cambiare la situazione”. Le registe in questione sono Emma Dante, per Le sorelle Macaluso, e Susanna Nicchiarelli, con Miss Marx. - (PRIMAPRESS)