David di Donatello: alla musa di Fellini, Sandra Milo il riconoscimento dell'Accademia del Cinema

(PRIMAPRESS) - ROMA - Sandra Milo riceverà il David alla carriera, in occasione della 66ma edizione del Premio David di Donatello. "Chi se non Sandra Milo,la bionda vaporosa e svampita,si fa per dire, amata da Fellini che la immortala come sogno erotico in 8 e 1/2 e Giulietta degli Spiriti?",dice la presidente dell'Accademia del Cinema italiano, Detassis. Il premio dice ancora la presidente è "un omaggio alla battagliera Salvatrice Elena Greco, il suo vero nome,svelata al cinema dal regista delle donne, Antonio Pietrangeli". La cerimonia sarà trasmessa in diretta su Rai1,l'11/5. - (PRIMAPRESS)