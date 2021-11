CortiSonanti 2021, tutto pronto per la XII edizione del festival internazionale di cortometraggi

(PRIMAPRESS) - Dal 15 al 20 novembre si terranno a Napoli le fasi finali della dodicesima edizione di “” il festival internazionale di cortometraggi organizzato dall’associazione culturalee sostenuto dalla(progetto co-finanziato dal Piano Cinema) e dal. Diretto da, il festival ritorna quest’anno nuovamente in presenza in diversi luoghi della città di Napoli: il, l’e ilche ospiterà la giornata conclusiva, con la premiazione dei vincitori di questa edizione. Oltre a un’anteprima televisiva su, per i primi 3 giorni di programmazione. Nelle 6 giornate di CortiSonanti 2021 passeranno in rassegnaselezionate dalla giuria tecnica presieduta dae dalla giuria d’onore tra le 985 iscritte alle varie sezioni, provenienti da 70 paesi. Animazione, documentari, videoclip musicali, sport, ECOrti, corti italiani e corti internazionali sono lea cui si aggiunge quest’anno la categoria, una sezione speciale dedicata alle produzioni e ai protagonisti partenopei. La categoria presenta 5 lavori: “Il Nostro Nome è Anna” di, con; “La Stanza” dicon; “L’Ora delle Nuvole” diconCon i Pedoni tra Le Nuvole” dicon“Emma”del filosofo e regista, conA contendersi la vittoria come miglior cortometraggio internazionale saranno le 2 nomination agli“Feeling Through” di“The Letter Room”dil’inglesecon “Mousie”(struggente storia di una bambina rom nella Berlino della seconda guerra mondiale); l’irlandesecon “Eggshell”; l’italo-americanacon “The Imperfect Picture” econ “500 Calories”, con l'eccezionale partecipazione di. Tra i titoli selezionati quest’anno, da segnalare “27 Marzo 2020” dinelle vesti di attore e regista, “La Stanza più Fredda” digià vincitore del Globo d'Oro 2021, “Bataclan” di, vincitore dei Nastri d’Argento 2021, “Anne” di, vincitore dei David Donatello 2021, “Las Americas ‘84” die “Verdiana” diconCome consuetudine anche in questa edizione di CortiSonanti non mancheranno il- contest online promosso da diverse realtà del settore terziario di supporto al mondo audiovisivo - e, vetrina dedicata agli, che quest’anno presenta 8 titoli finalisti. Tutti i corti in concorso sono disponibili per la visione on demand gratuita sulla piattaforma del festival:. - (PRIMAPRESS)