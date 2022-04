“Quasi Goal”, il giornalista Massimo De Luca porta in scena un affresco su Niccolò Carosio, la “voce” del calcio italiano

(PRIMAPRESS) - ROMA - Il giornalista e volto storico della popolare trasmissione televisiva di Rai "La Domenica Sportiva", Massimo De Luca porta in scena uno spettacolo su colui che ha praticamente inventato il mestiere di radiocronista prima e telecronista poi: Niccolò Carosio, il radiocronista più amato della storia del calcio.

Carosio significa Rai quando era ancora Eiar, la censura fascista, i Campioni del Mondo del ’34 e del ’38, la televisione e il boom economico, l’uomo che ogni appassionato di sport aspettava per farsi narrare 40 anni di calcio. Poi un incidente, una frase scappata (a detta di alcuni) a Mexico ’70 e Carosio viene emarginato dalla Rai. Ma la vicenda è poco chiara e De Luca porta in scena la prova sonora della verità. Ma porta in scena anche i primi “Tutto il calcio minuto per minuto”, una Italia sconcertata per la tragedia di Superga, musica e parole di un momento che ha cambiato la faccia di questo paese.

La regia messo in scena alla Sala Umberto di Roma è di Marco Caronna, non nuovo al teatro che si occupa di sport, che mescola proiezioni e canzoni. De Luca che passa da essere se stesso ad impersonare Carosio, un suo padre spirituale, teatro e verità che si rincorrono. Sul palco, con De Luca, Paolo Rossini e Patrizia Scianca a far entrare ed uscire dalla scena gli altri personaggi del racconto. Il pianoforte di Emanuele Nidi a punteggiare col suono le immagini o le parole.

una parte dell'incasso di questo spettacolo sarà destinato in beneficenza. - (PRIMAPRESS)