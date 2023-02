Con ‘Let’s Rock’ su RaiPlay un ciclo di film dedicati alla musica: da ‘Motel Woodstock’ a ‘Studio 54’

(PRIMAPRESS) - ROMA - RaiPlay ospiterà con 'Let's Rock' un ciclo di film dedicati alla musica. A partire da sabato 18 febbraio, RaiPlay proporrà le pellicole di grandi registi e con grandi interpreti per raccontare storie di personaggi che, con le loro canzoni e il loro stile di vita, hanno cambiato il costume e la nostra cultura.

Si comincia con “Sing Street” di John Carney, storia di un ragazzo di Dublino che decide di formare una band musicale e parte alla ricerca di fortuna a Londra. Si prosegue con due esclusive di RaiPlay: “Motel Woodstock” di Ang Lee, storia del giovane Elliot Tiber che gestisce con i genitori un motel in un piccolo paese vicino New York e che diventa uno degli organizzatori del Festival di Woodstock, l’evento rock che ha segnato la storia della musica alla fine degli anni ‘60, e “Soundtrack for a revolution” di Dan Sturman e Bill Guttentag, racconto del movimento americano per i diritti civili attraverso la musica. Poi, “Gimme Danger” di Jim Jarmusch, docufilm su Iggy Pop e The Stooges. Si continua con altre due esclusive: “Studio 54” di Mark Christofer: la vita di Mike Myers, proprietario di uno dei locali più famosi della disco dance anni ‘70 a New York, e “We are the best” di Lukas Moodysson, storia di tre coraggiose ragazzine di Stoccolma che decidono di mettere su un gruppo punk. Nell’offerta anche, in prima visione “A proposito di Rose di Tom Harper”. Nel bel film, una donna, appena uscita di prigione e con due figli a carico, sogna di diventare una stella della musica country. La carrellata si conclude con una prima visione assoluta, “Music”, film musical della cantante australiana Sia in cui Zu, in rotta con la famiglia, si ritrova tutrice della sorella adolescente, una ragazza con un disturbo dello spettro autistico non verbale. - (PRIMAPRESS)