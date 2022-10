Cinema: “Santa Lucia” storie di ritorni alle origini per il debutto alla regia di Marco Chiappetta

(PRIMAPRESS) - ROMA - All’insegna del cinema esordiente che promette atmosfere e sensibilità di stampo autoriale ci aspetta il 3 novembre nelle sale italiane “Santa Lucia”, opera prima del giovane regista napoletano Marco Chiappetta, distribuito da Double Line, in selezione ufficiale nel 2021 alla 39sima edizione del Torino Film Festival. Al suo debutto con la cinepresa Chiappetta gode della partecipazione di veterani del cinema nostrano quali Renato Carpentieri e Andrea Renzi, oltre al contributo prezioso di Biancamaria D’Amato. Insieme alla regia Chiappetta firma anche la sceneggiatura raccontandoci la vita travagliata di Roberto (Renato Carpentieri), uno scrittore ormai divenuto cieco che decide dopo molti anni trascorsi in Argentina di tornare a Napoli, sua città d’origine, per assistere al funerale della madre. La triste circostanza gli consentirà tuttavia di riallacciare i rapporti col fratello Lorenzo (Andrea Renzi), un musicista ormai disilluso, insieme al quale gli sarà possibile compiere un viaggio nei propri ricordi d’infanzia girovagando per le strade del capoluogo campano. Per Roberto l’immaginazione e le memorie assopite diverranno essenziali nel sopperire alla cecità, e anzi lo spingeranno a ricercare le ragioni profonde, insolute e dolorose che lo motivarono, anni prima, ad abbandonare la propria terra. Il regista allestisce fra le tortuose trame di una vita densa e tormentata un personale omaggio alla sua città natale. Sulle note di una sempre conturbante e tenebrosa “Asturias” le immagini lasciano che il dicibile emerga dai gesti, dagli sguardi, dagli sprazzi di tenerezza tra i due fratelli. Una direzione fotografica quasi crepuscolare immortala i volti dei protagonisti dalle fattezze, dai giochi di luci ed ombre che ricordano figure quasi pittoriche. E la portata di un progetto come questo appare subito chiara: è un racconto di vita onesto e sentito che al contempo celebra un luogo dal fascino immortale e senza tempo. - (PRIMAPRESS)