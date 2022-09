Cinema, per la candidatura agli Oscar l’Italia sceglie “Nostalgia” di Mario Martone

(PRIMAPRESS) - ROMA - La Commissione di selezione per il film italiano da designare agli Oscar, ha votato "Nostalgia" di Mario Martone quale film per rappresentare l'Italia alla prossima edizione degli Academy Awards nella categoria film estero. Nostalgia sarà nella lista che include i 15 migliori film internazionali sele- zionati dall'Academy che sarà resa nota il 21 dicembre prossimo. L'annuncio poi della cinquina dei film nominati per concorrere al premio è previsto per il 24 gennaio prossimo. - (PRIMAPRESS)