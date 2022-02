Cinema: Orso d’Oro alla storia “agricola” di Alcarras di Carla Simon. Premiato Paolo Taviani per “Leonora addio”

(PRIMAPRESS) - BERLINO - L'Orso d'Oro al Festival del cinema di Berlino del 2022 è andato ad "Alcarras" della spagnola Carla Simon, un film che parla di una comunità agricola posta di fronte all'evoluzione del mondo. Il Gran premio della Giuria è stato as- segnato a "The Novelist's Film" del sudcoreano Hong Sangsoo. L'Orso d'Ar- gento per la miglior regia è andato a Claire Denis per "Both sides of the blade", per la migliore interpretazione a Meltem Kaptan per "Rabiye Kurnaz contro George Bush". A Paolo Taviani con "Leonora Addio" il premio Fipresci. - (PRIMAPRESS)