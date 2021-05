Cinema, la svolta green sui set con la "carta" dell'Italian Film Commissions

(PRIMAPRESS) - ROMA - L’industria del cinema si fa green e punta alla sostenibilità. Il primo passo significativo è quello dell’Italian Film Commissions, che vede associate 20 Film Commission diffuse su tutto il territorio italiano, e che si riconoscono in un protocollo Green Film, ideato e promosso da Trentino Film Commission. E’ uno strumento condiviso di standard da applicare nella produzione di un film privilegiando sul set comportamenti sostenibili. La Presidente di IFC Cristina Priarone dichiara: “Il percorso verso la sostenibilità ambientale delle produzioni audiovisive trova nella condivisione di un protocollo comune la via più efficace e coordinata per migliorare l’impatto ambientale dell’industria audiovisiva e per accrescere la consapevolezza dello sforzo che ogni settore è tenuto a fare per l’ambiente”. - (PRIMAPRESS)