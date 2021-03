Cinema, l’Orso d’Oro di Berlino assegnato al rumeno Radu Jade. La giuria: “Qualità d’opera d’arte”

(PRIMAPRESS) - BERLINO - Nell'edizione virtuale della Berlinale, l'Orso d'oro per il miglior film è andato a Bad Luck banging or Loony Porn del romeno Radu Jade. Il film, motivano i giurati tra cui l'italiano Gianfranco Rosi, "ha la rara ed essenziale qualità di una duratura opera d'arte". Premio Gran Jury a Wheel of Fortune and fantasy del giapponese Ryusuke Hamaguchi e Orso d'argento a Mr Bachmann and his class della tedesca Speth. Miglior regia all'ungherese Denes Nasgy per Natural Light, miglior protagonista Maren Eggert in I'm your Man. - (PRIMAPRESS)