Cinema: “Io e Lulù”, una storia di amicizia vera

(PRIMAPRESS) - ROMA - Dal prossimo 12 maggio in sala sbarcherà il nuovo film firmato Reid Carolin e Channing Tatum che per la prima volta si trova da entrambi i lati della telecamera. “Io e Lulù”, Dog nel titolo originale, è la storia d’amicizia tra un uomo e il suo amico a quattro zampe, una divertente ed emozionante commedia che vedrà Briggs (Channing Tatum) e la simpatica cagnolina di nome Lulù imbarcarsi in un esilarante avventura. Durante il tragitto instaureranno un forte legame che li aiuterà a conoscersi, rideranno a crepapelle e troveranno la felicità. Il film comedy rimane per tutta la sua durata fedele e oserei dire quasi scontato per la sua linearità: non ci sono grandi plot twist o sviluppi particolarmente approfonditi. Io e Lulù è un road movie che segue alla perfezione le regole estetiche del genere americano, con quelle riprese suggestive in campi lunghissimi di grandi ed estesi paesaggi desertici, e un pick up che puntualmente finisce col lasciarti a piedi. Channing Tatum, che sul grande schermo è sempre un bel vedere, viene oscurato quasi del tutto dalla presenza di Lulù, che si guadagna senza dubbio il vero ruolo di protagonista del film. E a fare da sfondo ad una storia leggera e divertente, il tema della guerra e delle ferite che procura. Un tema che forse inconsciamente lo spettatore avrebbe voluto che il film approfondisse, e che probabilmente avrebbe dato uno spessore diverso e più consistente al film. Questo è uno di quei film che ti trovi a vedere il sabato sera a casa con gli amici: dopo aver cercato nevroticamente tra milioni di titoli l’unico che riesce finalmente a mettere d’accordo tutti è proprio questo, Channing Tatum e un cane, cosa ci potrebbe essere di meglio? Poi invece finito il film ci si renderà conto che era meglio uscire. - (PRIMAPRESS)