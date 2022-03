Cinema: il linguaggio dei segni vince l’Oscar con l’attore sordomuto Troy Kotsur nel film “I segni del cuore”

(PRIMAPRESS) - LOS ANGELES - "I segni del cuore", l'intenso film che ha come protagonista la teenager Ruby, nata in una famiglia di sordomuti, che scoprirà di avere in dono una voce strepitosa, ha conquistato la statuetta per il miglior attore non protagonista con l'artista sordomuto Troy Kotsur. Caratteristica del film, che lo distingue dall’originale francese a cui si ispira, La famiglia Bélier, è che ad interpretarlo sono attori realmente sordomuti. «Sì, è vero – dice Marlee Matlin, l’attrice sordomuta, che vinse l’Oscar per Figli di un dio minore nel 1987 – sono stata io, a fianco della regista Sian Heder, a battermi, è il vocabolo giusto, affinché i protagonisti del nostro film CODA– I segni del cuorefossero veri sordomuti. Tutti sono parte dell’associazione, una forte e impegnata comunità in America, che comunica e vive con il linguaggio dei segni e nella quale sono sempre in prima fila per l’inserimento nella società di chi ha un handicap». - (PRIMAPRESS)