Cinema: il Film Festival Villa Medici premia un collettivo di Hong Kong e il boliviano Kiro Russo

(PRIMAPRESS) - ROMA - La prima edizione del Film Festival di Villa Medici a Roma ha assegnato il premio come miglior film a INSIDE THE RED BRICK WALL del collettivo Hong Kong Documentary Filmmakers (2020, Hong Kong, 88’) qui presentato in prima nazionale. Si tratta di un documento filmato nel novembre 2019 che testimonia i giorni caldi del movimento per la libertà a Hong Kong, che scelse come base della rivolta il Politecnico, centro universitario nevralgico in stato d’assedio ma completamente isolato dai blocchi di polizia. Il premio, di 5000 euro, consiste anche in una residenza di scrittura di quindici giorni a Villa Medici per i registi.

A vincere il Premio speciale della giuria è stato invece EL GRAN MOVIMIENTO (2021, Bolivia, Francia, Qatar, Svizzera, 85’) secondo lungometraggio del prodigio boliviano Kiro Russo, che filma La Paz e il sottoproletariato dei minatori con un realismo magico stupefacente. Il premio, di 3000 euro, consiste anche in una residenza di sette giorni a Villa Medici per il regista.

Oggi 19 settembre, le opere premiate saranno proiettate nella Sala Michel Piccoli e al Grand Salon. Sul palco, per la consegna dei premi il direttore Sam Stourdzé ideatore della manifestazione e direttore dell’Accademia di Francia a Roma - Villa Medici. - (PRIMAPRESS)