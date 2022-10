Cinema e Poesia: dialogo con l’attrice Diana Bracho all’Ambasciata del Messico a Roma

(PRIMAPRESS) - ROMA - Nell'anno del centenario dalla scomparsa di Ricardo Flores Magón, figura rivoluzionaria della storia del Messico, l'Ambasciata del paese latino-americano a Roma, incontra, il prossimo 11 novembre (ore 18,30), una delle più rappresentative attrici messicane per un dialogo tra cinema e poesia. Ospite d'onore è Diana Bracho, il volto popolare della telenovela la Cuna de Lobos che aveva fatto irruzione in tutte le case a partire dagli anni ottanta. Nella serata promossa dall'Ambasciata del Messico in Italia e dall'IILa, saranno presenti Josè Mauricio Guerrero Goméz, Vice Capo Delegazione dell'Ambasciata e dal Segretario Culturale dell'IILA, Jaime Nualart. - (PRIMAPRESS)