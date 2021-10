Cinema: è il film Tigers di Ronnie Sandhal a rappresentare la Svezia nelle candidature per gli Oscar 2022

(PRIMAPRESS) - ROMA - Sarà "Tigers”film scritto e diretto da Ronnie Sandahl a rappresentare la Svezia alla Notte degli Oscar® 2022. Tra i tre i lungometraggi selezionati dal Comitato svedese per gli Oscar®, in lizza per la categoria Miglior Film Internazionale all'Academy Awards è stato scelto questo dramma psicologico liberamente ispirato alla storia dell’ex calciatore prodigio Martin Bengtsson. Il film è disponibile in Italia, Sky Primafila, Prime Video Store, Apple Tv, Chili Tv, Google Play, Infinity, Rakuten Tv, Timvision, distribuito Adler Entertainment, Prodotto dallo svedese Piodor Gustaffson per Black Spark Film< insieme, Lucia Nicolai Marcello Paolillo per Art of Panic(Italia): Birgitte (Danimarca), Rai Cinema, e con la produzione esecutiva di Tapelessfilm Service Films, Tigers è stato realizzato con il supporto delSwedish Film Institute Mibac DFI Co-minor con il contributo del “POR FESR Piemonte 2014-2020". - (PRIMAPRESS)