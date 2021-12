Cinema: Diabolik dei Manetti Brothers nelle sale chiude il 60° compleanno della Jaguar E-type

(PRIMAPRESS) - ROMA - Nel 60° compleanno della nascita della Jaguar E-type, non poteva esserci miglior omaggio che un film che celebra la vettura ma insieme al personaggio da fumetto che ha contribuito a renderlo un oggetto iconico e di desiderio: Diabolik. La Jaguar E-type fece il suo debutto mondiale al Salone di Ginevra del marzo 1961 e fu pochi anni dopo che il ladro "in nero" creato dalle sorelle Giussani sarebbe stato disegnato con la sua inseparabile coupè ovviamente nera. Ora quella straordinaria coppia è la pratogonista di un film appena arrivato nelle sale cinematografiche. L'action movie Diabolik, in realtà sarebbe dovuto arrivare già nei mesi scorsi ma la pandemia ha ritardato il lavoro di regia dei fratelli Manetti e con il ladro più famoso interpretato da Valerio Mastandrea mentre la seducente Eva Kant ha il volto di Miriam Leone.

Ovviamente il compleanno della E-type non poteva non spingere la Jaguar a celebrare l'anniversario con un modello altrettanto iconico. E così è nata la E-type 60 Collection. - (PRIMAPRESS)