Cinema: con il docufilm “Moraldo tra le nuvole”, l’omaggio al regista Moraldo Rossi alla Festa del Cinema di Roma

È dedicato alla figura del regista Moraldo Rossi, il docufilm che verrà presentato il prossimo 24 ottobre in occasione della Festa del Cinema di Roma, all'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone. Con "Moraldo tra le Nuvole", si rende omaggio alla figura del regista Rossi che fu accanto a Federico Fellini nei suoi iconici film. Si inizierà con la proiezione del docu film di Ugo G.Caruso, "Omaggio a Moraldo Rossi" , a seguire poi un dibattito durante il quale verranno passate in rassegna le tre vite di Moraldo: la prima spesa come aiuto Regista del grande Federico Fellini, con il quale collaborò fino al 1958 per arrivare alla preparazione de "La Dolce Vita", la seconda passata da autore di Caroselli famosissimi e rimasti nella storia della televisione italiana, come quelli realizzati per Armando Testa. Come non ricordare l'ippopotamo della Pampers, oppure il famoso "Chiamami Peroni e sarò la tua birra", interpretato dalla bellissima Solvi Stubing, ed infine la terza vita come scrittore ed autore di saggi importanti come "Sogna Federico Sogna" in cui Moraldo Rossi fornisce la sua personale interpretazione del libro dei sogni di Federico Fellini, mettendo in scena un originale dialogo tra l'Anima "creatrice" del Maestro e la carne "indagatrice" dell'amico o come "Il dubbio assurdo" che dibattendosi tra l'eterno dilemma se davvero esista una vita "vera", e se sia quella reale o quella del sogno, indaga sull'eterna ricerca dell'uomo sulla sua vera identità.

Moraldo Rossi è stato anche autore insieme a Tatti Sanguineti del libro “ Fellini & Rossi. Il sesto vitellone” in cui racconta del ruolo avuto dietro le quinte e non solo, in uno dei film più noti ed amati della cinematografia mondiale. «Mi chiamava Mac Morald, io lo chiamavo Frederic. Nel film raccontava se stesso ma lo faceva attraverso me».

Nato a Bolzano, figlio di un ferroviere, fratello di Cosetta Greco a cui dedico "Lettera a Cosetta", Moraldo Rossi si trasferì giovanissimo a Mestre poi visse tra Veneto e Marche per stabilirsi nel 1950 a Roma. "Moraldo tra le nuvole" è stato organizzato da Leonardo Rossi, Raffaella Rossi e l'autore Paolo Silvestrini. Interverranno il Regista Italo Moscati, Gianfranco Angelucci scrittore e aiuto Regista di Federico Fellini negli ultimi anni, e Ugo G.Caruso scrittore e critico cinematografico.