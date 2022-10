Cinema: Alice nella Città porta al Festival di Roma la storia del genio motoristico Ferruccio Lamborghini

(PRIMAPRESS) - ROMA - Il mondo del cinema, che da oggi avrà i riflettori accesi sul Festival di Roma, si intreccia da sempre con il mondo delle auto e il prossimo 23 ottobre sarà l'occasione per una presentazione mondiale di "Lamborghini, The man behind the legend". È la storia di Ferruccio Lamborghini, genio visionario e fondatore dell’omonimo brand celebre in tutto il mondo, che approda con un grande evento cittadino a Roma in partnership con Alice nella Città. Si tratta di una produzione di Lambo Film, in esecutiva di ILBE e Notorious Pictures con la collaborazione di Prime Video. Il film prodotto da Andrea Iervolino e Monika Bacardi uscirà in Italia su Prime Video a gennaio 2023.

Liberamente ispirato a “Ferruccio Lamborghini, la storia ufficiale” (Minerva Edizioni), uno dei cinque libri scritti dal figlio, l’imprenditore Tonino Lamborghini, che ha fortemente voluto il film. “LAMBORGHINI – The man behind the legend” è stato scritto e diretto dal Premio Oscar® Bobby Moresco e vede la partecipazione di Frank Grillo (Captain America: Civil War), Mira Sorvino (Premio Oscar per La dea dell’amore), Gabriel Byrne (Golden Globe per In Treatment) e Hannah Van Der Westhuy (Fate – The Winx).

“LAMBORGHINI – The man behind the legend” racconta l’uomo dietro il mito scavando nella mente e nelle emozioni di un genio visionario. Accanto ai grandi nomi internazionali, “LAMBORGHINI – The man behind the legend” ha coinvolto anche attori e talent italiani, come, tra i tanti, Romano Reggiani, Fortunato Cerlino e il rapper Clemente Maccaro, in arte Clementino. Ancora, nei panni di Tonino Lamborghini, Lorenzo Viganò, e in quelli di un giovane Tony Renis, Giovanni Antonacci (figlio di Biagio Antonacci e nipote di Gianni Morandi), oltre a Matteo Leone e Francesca Tizzano. Una scelta legata alla volontà di valorizzare anche il settore cinematografico nostrano. - (PRIMAPRESS)