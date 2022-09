Cinema: accordo Enit e Italian Film Commissions per promuovere le location del Belpaese attraverso i Festival internazionali

(PRIMAPRESS) - VENEZIA - Intesa tra Enit e Italian Film Commissions. L’Agenzia Nazionale del Turismo partecipa all’evento “Cappuccino with the Italians", nell'ambito della Mostra Cinematografica di Venezia 2022, iniziativa di IFC Italian Film Commissions in collaborazione con Venice Production Bridge. L’appuntamento prevede, durante i principali festival di cinema internazionali come Cannes, Berlino, Venezia, Mia Market, alcune tra le più importanti occasioni di incontro e confronto tra produttori dell'audiovisivo internazionali, per creare opportunità di sviluppo di progetti nei vari territori regionali italiani attraverso l’attività dell'Associazione delle Film Commission italiane. Con la nuova partnership, Enit ha contribuito a focalizzare ulteriormente l'attenzione sulla valorizzazione delle location italiane nei loro aspetti più suggestivi, iconici o meno noti, attraverso produzioni cinematografiche. La collaborazione con Venice Production Bridge favorirà l'attività di sviluppo di progetti di coproduzione che IFC porta avanti sulla scena internazionale con i rappresentanti delle Film Commission italiane. La sinergia tra Enit e IFC contribuirà alla promozione del Paese e delle sue peculiarità territoriali, con importanti effetti sulla crescita del cineturismo e della cultura legata al cinema. - (PRIMAPRESS)