Cinema: a Fiano Romano parte la 25ª edizione “Lo schermo è donna”. Ospiti Valeria Viganò, Sandrà Patrignani e Liana Orfei

(PRIMAPRESS) - FIANO ROMANO - Al via dal 13 giugno "Lo schermo è donna", la rassegna di Fiano Romano che premia il talento femminile nel cinema, che ogni sera, a partire dalle ore 20:30, fino al 18 giugno animerà la corte esterna del Castello Ducale con ospiti e proiezioni gratuite. La manifestazione, giunta alla sua 25a edizione e con la direzione artistica di Alberto Crespi e Rocco Giurato, è promossa e organizzata dall'associazione culturale "Città per l'Uomo", con il patrocinio del Ministero della Cultura, della Regione Lazio e del comune di Fiano Romano.

Quest'anno "Lo schermo è donna" rende omaggio a due grandi registi che hanno segnato la storia del cinema italiano: Pier Paolo Pasolini e Lina

Wertmüller. La rassegna si aprirà con un grande film diretto da Pier Paolo Pasolini: Mamma Roma. Quella sera, a parlare del film e a rendere omaggio al regista e alla grande protagonista del film, Anna Magnani, ci sarà il regista, sceneggiatore e compositore Stefano Reali; presente sul palco anche l'On.Vincenzo Vita. Saranno invece due scrittrici, Valeria Viganò e Sandra Petrignani, accompagnate da Miguel Gotor, Assessore alla Cultura Comune di Roma Capitale, a presentare la sera successiva un altro film assai meno noto di Pasolini, Comizi d'amore: un film/inchiesta del 1964 che indaga, in modo incredibilmente moderno, sui rapporti di coppia e sulle abitudini sessuali degli italiani, e che le due scrittrici - da sempre attentissime alle dinamiche sentimentali e relazionali degli italiani, ci aiuteranno a sviscerare. Il 15 giugno sarà la volta del film diretto da Lina Wertmüller,

Travolti da un insolito destino nell'azzurro mare d'agosto che sarà presentato sul palco dal regista Gianni Amelio che di Lina è stato amico e

collaboratore (le ha fatto da aiuto-regista in numerosi film all'inizio della sua carriera).

Il giorno successivo la serata sarà sempre dedicata a Lina Wertmüller con la proiezione del film Pasqualino Settebellezze, presentato dall'attore Massimo Wertmüller.

Il 17 giugno, saliranno sul palco le attrici Vanessa Scalera e Anna Ferzetti, protagoniste di film e fiction di grande successo e ora insieme a teatro con Ovvi destini; e sempre insieme ritireranno il premio Giuseppe De Santis e presenteranno il film L'Arminuta. Insieme a loro, sul palco, l'On.Gianni Cuperlo.

La serata conclusiva vedrà invece protagonista Liana Orfei, attrice di teatro e di cinema e titolare di uno dei circhi leggendari del nostro Paese,

che ritirerà il premio alla carriera Giuseppe De Santis e presenterà sul palco il film documentario I clowns di Federico Fellini, dove interpreta sé stessa. Sempre nella stessa sera sarà ospite della rassegna il regista Marco Spagnoli, autore del doc Fellini io sono un clown che racconta l'esperienza del maestro legata a quel progetto e ai suoi primi lavori con la televisione. - (PRIMAPRESS)