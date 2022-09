Cate Blanchett oggi sul red carpet di Venezia per “dirigere” il suo Tár con la regia di Todd Field

(PRIMAPRESS) - VENEZIA - Cate Blanchett, che nel 2020 era presidente della Giuria di una Mostra del Cinema di Venezia dallo spirito resistente, torna al Lido in concorso, in un’edizione con molte star sul Red carpet.. Lei è la protagonista di Tár, l’atteso film di Todd Field, talento che torna alla regia quindici anni dopo il successo di Little Children. Lydia Tár, il personaggio interpretato dall’attrice, è una direttrice d’orchestra all’apice della carriera, una persona che ha debolezze accentuate dal mondo in cui si muove. Per questo ruolo, Blanchett ha imparato il tedesco, a suonare il pianoforte e a dirigere un’orchestra vera, la Dresdner Philharmonie. La sceneggiatura gira intorno alla registrazione della Sinfonia N. 5 di Gustav Mahler. Ma è quello che avviene sopra e intorno al podio a dettare il ritmo di uno scambio e un confronto sulle discussioni e le fratture della cultura contemporanea. Questa sera (17,15) nella Sala Grande il debutto di Tár con l'elegante Blanchett pronta al bagno di folla. - (PRIMAPRESS)