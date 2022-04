Asian Film Festival: sabato 9 aprile l’apertura a Roma con il Korean Day

(PRIMAPRESS) - ROMA - Si apre Sabato 9 aprile la finestra dell'Asian Film Festival , con una selezione di pellicole del cinema sudcoreano. Grazie alla collaborazione con l’Istituto Culturale Coreano in Italia si terrà infatti il Korean Day, che vedrà la programmazione di quattro opere, di cui tre in anteprima assoluta per l'Italia. Si tratta di Mom's Song di Shin Dong-min, Rolling di Kwak Min-seung e Three Sisters di Lee Seung-won, in concorso, e A Leave di Lee Ran-hee, inclusa nella sezione "Newcomers" che il festival dedica agli esordi e ai giovani registi.Sarà presente alla proiezione serale il Direttore dell'Istituto Culturale Coreano, Chun Ye Jin, che ha così dichiarato: "Sono felice che si possano presentare film coreani attraverso il 'Korean Day' dell'Asian Film Festival. Vorrei esprimere la mia profonda gratitudine al pubblico italiano per l'interesse e l'amore mostrato nei confronti del cinema coreano. L'Istituto Culturale Coreano si impegnerà nell'organizzazione di proiezioni di cinema coreano presso l'Istituto e nelle collaborazioni con i festival cinematografici italiani affinché il pubblico italiano possa avere maggiori occasioni di godersi un'ampia gamma di film coreani". - (PRIMAPRESS)