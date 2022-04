Asian Film Festival: domenica 10 la selezione di pellicole dedicate al Japan Day

(PRIMAPRESS) - ROMA - Domenica 10 aprile l'Asian Film Festival rivolge il suo sguardo alla cinematografia giapponese. Se sette sono i titoli del Paese in cartellone nel corso dell'intera rassegna, cinque di queste opere saranno proiettate nel corso di questo Japan Day. L'iniziativa, che gode del patrocinio dell'Istituto Giapponese di Cultura in Roma (di cui quest'anno ricorrerà il sessantesimo anniversario), prevede nel programma, a partire dalle ore 14.00, i film Somebody’s Flowers di Yusuke Okuda, Tsuyukusa di Hideyuki Hirayama, Moonlight Shadow di Edmund Yeo, Hokusai di Hajime Hashimoto e In The Wake di Takahisa Zeze, tutte opere in anteprima, La proiezione delle ore 19.15 sarà preceduta da un breve saluto del Direttore dell’Istituto Giapponese in Roma, Amb. Masuo Nishibayashi. Gli altri 2 titoli che rappresentano il Giappone al Festival sono i due film di Miike Takashi: The Mole Song: Final (2021), che ha aperto la rassegna il 7 aprile, e The Great Yokai War Guardians, che sarà proiettato il 13 aprile alle ore 20.45, dopo la cerimonia di premiazione del festival. - (PRIMAPRESS)