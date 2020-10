Animation Camera Week: tre giorni dedicati al cinema d’animazione a Pomigliano d’Arco

Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Da sabato 24 a lunedì 26 ottobre al Palazzo dell'Orologio di Pomigliano d'Arco (Napoli) si tiene la terza edizione di. Tre giorni dedicati al cinema d'animazione e alle immagini in movimento, tra proiezioni di film e cortometraggi, laboratori, workshop e incontri a tema che anticipano la giornata la(28 ottobre), istituita nel 2002 per omaggiare questa forma d'arte e ricordare la prima performance pubblica con il teatro ottico di Emile Reynaud.Promossa dall'e realizzata all'interno del Piano Nazionale Cinema per la Scuola di, Animation Camera Week propone la formula Cultura a KM 0, incentivo alla fruizione locale di iniziative culturali, recuperando gli spazi storicamente destinati al cinema. Tra gli ospiti attesi nella cittadina vesuviana:(Foja),. In programma anche l'esposizione MovieMostra e l'omaggio a tre grandi maestri dell'animazione e illustrazione italiana:. La rassegna, ideata e diretta da, è ad ingresso libero fino ad esaurimento posti, con prenotazione obbligatoria ( , tel 3668972457). Tutte le iniziative in cartellone si terranno in piena sicurezza e nel rispetto della normativa anti-Covid vigente.Dopo le iniziative di ottobre 2020, poi, Animation Camera Week ritornerà nel corso del 2021 con attività rivolte agli istituti scolastici dell'area nord di Napoli. Con la formazione per i docenti, incontri sulla storia del cinema e un workshop di stop motion per gli allievi della secondaria di II grado ISIS Europa Pomigliano d'Arco. Oltre a laboratori specifici per le scuole Dante Alighieri di Brusciano, Madre Teresa di Calcutta di Casalnuovo e Secondo circolo di Pomigliano d'Arco.