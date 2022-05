67º David di Donatello: i riconoscimenti a Sabrina Ferilli e Giovanna Ralli. Il ricordo di Catherine Spaak

(PRIMAPRESS) - ROMA - La cerimonia di premiazione della 67ª edizione del David di Donatello 2022 negli studi di Cinecittà a Roma è stato accolto con l'entusiasmo di una ripresa in presenza dei riconoscimenti del cinema. la serata, condotta da Carlo Conti e Drusilla Foer. «Sarà un momento di grande festa per il cinema, con il tappeto rosso e il glamour". Nel corso dell’evento saranno assegnati venticinque Premi David di Donatello e i David Speciali. A 'Belfast', il film di Bennet Branagh, andrà il riconoscimento per le pellicole internazionali. Il David "speciale" 2022 è andato al regista Antonio Capuano e a Sabrina Ferilli mentre il premio alla 'Carriera' è stato assegnato a Giovanna Ralli, interprete del film cult 'C'eravamo tanto amati' di Ettore Scola. - (PRIMAPRESS)