Le attività didattiche di Tecno@Home con le sfide digitali sul web promosse da Roma Capitale

(PRIMAPRESS) - ROMA – Restare in casa ma sfidandosi con altri ragazzi sparsi nel web su una piattaforma digitale. Ripartono le nuove sfide creative, ludiche, didattiche e scientifiche a distanza con Techno@Home , l’iniziativa dedicata a bambini e ragazzi promossa da Technotown, lo spazio per bambini e ragazzi dedicato alla creatività e alla scienza dell’Assessorato alla Persona, Scuola e Comunità Solidale di Roma Capitale, con l’organizzazione di Zètema Progetto Cultura.Per partecipare basta collegarsi al sito di Technotown www.technotown.it e scegliere una delle sfide in calendario. Per quelle in partenza viene mostrato un apposito countdown, così che tutti possano collegarsi alla stessa ora e iniziare la sfida. Scaduto il tempo a disposizione, ogni squadra potrà mandare la foto della propria creazione all’indirizzo e-maile ottenere così un primo punteggio. Ad ogni attività verrà assegnato un punteggio per entrare nella Hall of Fame, la pagina del sito dedicata ai vincitori. Il punteggio iniziale potrà essere incrementato con altri extrapunti in base ai like che le foto delle proprie creazioni riceveranno sui canali social Facebook, Instagram e Twitter di Technotown.Sugli stessi canali social, inoltre, verranno postati approfondimenti, brevi tutorial e livestreaming per realizzare delle cose insieme. Ci saranno poi diverse rubriche come quella, ad esempio, che racconta la storia degli Innovatori, di uomini e donne che hanno reso importante il nostro Paese nel mondo con la loro genialità.I risultati di questa prima parte di programmazione confermano una tendenza alla partecipazione collettiva delle famiglie e una crescente fidelizzazione alle attività lanciate, di volta in volta, tramite i canali web e social di Technotown.Dal 18 marzo ad oggi il sito web di Technotown ha registrato più di 7200 contatti, di cui l’80% da parte di nuovi utenti. La maggior parte è risultata proveniente dall’area italiana con una forte predominanza di Roma, ma ci sono stati anche utenti da Milano e dalle aree di Bari, Firenze, Napoli e Torino, oltre a 70 accessi dagli Stati Uniti e altri ancora da Spagna, Germania, Svizzera, Francia, Olanda e Ucraina. - (PRIMAPRESS)