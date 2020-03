L'Italiachiamò, il più grande streaming web per raccontarci il tempo ritrovato con il coronavirus

(PRIMAPRESS) - ROMA - Fino alle 24 di questa sera sarà in onda in diretta web #l'italiachiamò, una maratona in live streaming per raccontare e raccontarsi, come Italia e come Italiani, in questi giorni di resistenza e di reazione del Paese alla minaccia del coronavirus. Ma anche per raccogliere fondi che possano aiutare e sostenere il grande sforzo di tutto il sistema sanitario e della protezione civile. All'iniziativa partecipano con entusiasmo oltre 100 artisti, conduttori di radio e tv, protagonisti del mondo istituzionale, della cultura, della scienza, dell’economia, dell’informazione e dell’innovazione in live streaming sul canale YouTube del MiBACT, su litaliachiamo2020.it e su tutti i siti di news e di emittenti che vorranno mettere a disposizione le proprie frequenze e i propri spazi per dare un contributo al “risorgimento” del Paese. Presenti anche i Ministri Dario Franceschini, Stefano Patuanelli, Lucia Azzolina, Fabiana Dadone e Paola Pisano. - (PRIMAPRESS)