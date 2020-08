Un tuffo nella storia medievale alla Rocca di Senigallia in occasione del Solenne Ingresso dei Della Rovere

(PRIMAPRESS) - SENIGALLIA - La Rocca Roverasca di Senigallia ospiterà il prossimo 4 e 5 settembre l’evento celebrativo in costume del Solenne Ingresso che ricorda l’arrivo in città di Giovanni della Rovere e Giovanna da Montefeltro del 1479. Ma chi volesse tuffarsi prima nell’atmosfera medievale di quel periodo, potrà partecipare alle visite guidate ed immersive con i personaggi della corte Roveresca che si terrà il 28 agosto con l’escape room promossa dallal’Associazione culturale Next. - (PRIMAPRESS)