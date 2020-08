Torna nel Parco della Sila il Planetario di Star Freedom per osservare i pianeti e le galassie lontane

(PRIMAPRESS) - COSENZA - Torna in Sila l’edizione 2020 di “Sotto i Cieli del Parco” promossa dall’Ente Parco calabrese in collaborazione con l’Associazione Star Freedom Onlus che svolge attività didattica e divulgativa nell’ambito astronomico e scientifico, avvalendosi di specialisti con esperienza ventennale nel settore e facendo uso degli strumenti più innovativi ed efficaci per avvicinare il pubblico al cielo stellato.

Il punto di forza di questa strumentazione è senza dubbio costituito dal grande planetario digitale itinerante Star Freedom con cupola di sei metri di diametro. Questo nuovo Planetario, unico nel suo genere, consente di esplorare i molteplici aspetti del cielo notturno coniugando il rigore scientifico con la spettacolarità e il forte coinvolgimento che solo una proiezione full-dome riesce a creare.

Gli altri strumenti che l’associazione che mette a disposizione del pubblico sono i telescopi ottici motorizzati e computerizzati adatti sia all’osservazione diurna del sole, che all’osservazione notturna dei corpi celesti. Tutti questi strumenti, dal grande planetario digitale, ai telescopi mobili, con la giusta guida da parte degli operatori, si adattano alle fasce di pubblico più diversificate: dai turisti, ai bambini, dai curiosi agli studenti più esigenti.

Gli spettacoli al planetario, con una durata media di 60 minuti, portano il pubblico comodamente e in ogni situazione meteorologica, alla scoperta delle stelle e delle costellazioni visibili. Il pubblico individuerà e ammirerà da vicino i pianeti più interessanti, scoprirà le meraviglie della Via Lattea, delle nebulose e delle lontane galassie. In aggiunta agli spettacoli al planetario, l’associazione mette a disposizione i suoi telescopi per scoprire, attraverso l’osservazione diretta, le meraviglie del cielo, di giorno attraverso l’osservazione del Sole, di notte del cielo stellato.

L'appuntamento con le stelle nel parco è dall'8 al 12 agosto prossimi.