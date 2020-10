Oscar della Magia, cerimonia online il 15 ottobre sulla pagina ufficiale dell'evento

La conduttrice Edda Cioffi

(PRIMAPRESS) - NAPOLI - Sarà Edda Cioffi a presentare la cerimonia degli Oscar della Magia. L’international Magician Society, la più grande società magica con più di 40,000 soci in tutto il mondo, assegnerà il Merlin Award agli artisti nel campo magico che più si sono contraddistinti, sia per il valore delle loro esibizioni, che per il contributo all’arte magica mondiale.

Il patron Tony Hassini, viste le circostanze sanitarie mondiali dovute al COVID19, sarà in collegamento da New York il 15 ottobre 2020 durante l’evento online della premiazione, che sarà trasmessa in diretta Facebook sulla pagina ufficiale dell’evento.

I premiati di quest’anno divisi per categorie sono: Mentalist of the Year Europe (Miglior Mentalista dell’anno in Europa) Luca Volpe; Hypnotist of the Year (Ipnotista dell’Anno) Michele D’Auria; Card Magician of the Year (Carto-Mago dell’anno) Renato Cotini; Bizarre Magician of the Year (Mago Bizarre dell’Anno) Stefano Cavanna.

Tra i vari premiati con il Merlin Award degli ultimi anni ci sono nomi come David Copperfield, Criss Angel, Sigfriend & Roy e Penn & Teller. - (PRIMAPRESS)