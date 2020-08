Notte di stelle a Villa Diamante per il lancio della Vodka VDM

Fabio Palazzi

(PRIMAPRESS) - NAPOLI - Notte stellare a Villa Diamante per il lancio nazionale della Vodka VDM di Vincenzo De Martino: l'Event Planner Fabio Palazzi, titolare di JetsetCapri, ha ideato una serata in cui la bellezza si è sposata alla moda e l'imprenditoria alla Finanza per valorizzare il protagonista assoluto Vincenzo De Martino, giovane imprenditore napoletano che vuole lanciare un messaggio di pace, di amore e di profonda cristianità attraverso la "comunicazione integrata” del suo prodotto, per dimostrare come la presenza del divino si celi in ogni occasione e possa essere punto centrale del nostro vivere quotidiano.

Fabio Palazzi- chic in look total black e con taglio “griffato” dall’hair stylist Carmine Nolo - ha saputo trasformare l'immagine del brand in un'esperienza emozionale, destando stupore e plauso per le originali coreografie che hanno visto lo show dell’azienda VDM, sulla terrazza sky dream della location e il red carpet – bersagliato dai flash del fotografo Vip Maurek - impegnato da defilè di modelle e affascinanti attrazioni come il volo dei falchi, i fuochi d’artificio e l'esibizione degli Angeli con le ali dorate, in guisa di aquile, per richiamare il simbolo tipico della VDM, la regina della Vodka, ovvero l’aquila d’oro che appartiene alla famiglia De Martino da molte generazioni.

Il party inaugurale dell’estate 2020 ha riunito 140 selezionatissimi invitati tra industriali, protagonisti del mondo finanziario e delle istituzioni, personaggi dello showbiz e i titolari di tante aziende campane, tutti con mascherine e rigorosamente distanziati in ossequio alle normative sanitarie vigenti: tra gli intervenuti, Amedeo Manzo presidente della BCC di Napoli e presidente della Federazione Campana delle banche di Credito Cooperativo, molti funzionari e dirigenti della Deutsche Bank tra cui Dario Cilento, Irene Palazzeschi, Fabio Susi, Ginevra Cilento, Marco Bellucci, Duala Grassini, il Presidente dell'Associazione Nazionale Carabinieri Napoli Est avvocato Pasquale D'Errico con la moglie Matilde Merendi, Angelo Turco, a.d. Turco Global Service - leader del luxury style nel trasporto con auto di prestigio, yacht e jet privati - con la moglie Silvia Califano, Rossella Giaquinto titolare del Dibi Center Nausicaa in via Onofrio Fragnito a Rione Alto con il marito Domenico Rivellini, la gioielliera Sara Lubrano creatrice di originali collier e borse artigianali con le sete di San Leucio, Floriana Romanzi titolare della quasi centenaria fabbrica Zuccheri D’Avino nata nel 1927, l’avvocato civilista ed ex consigliere comunale Clelia Gorga, candidata nella lista civica Campania Libera a supporto del governatore Vincenzo De Luca, il colonnello Renzi dell’Aeronautica Militare, il chirurgo odontoiatra Domenico Monda, gli attori Alex Belli, Delia Duran, Tanya La Gatta, Cristian Galella, Mariano Catanzaro e – dulcis in fundo - Massimo Argentiere (il gioielliere preferito da Dolce e Gabbana), inventore del Sacro Cuore nonchè delle Tshirt e delle mascherine (regalate a tutti gli ospiti della cena) con le scritte “Defend Napoli”, “Stai Sciolt” e il motto della tradizione napoletana “A Maronna t'accumpagna”, reso tanto famoso dal Cardinale Crescenzio Sepe.

Tra le aziende più in vista, la centenaria Maison Cilento di Martino e Ugo Cilento, griffe di abbigliamento per l’uomo di classe, Rolex, Punto Nave, Il Culto Della Bellezza, Coconuda, Massimo Argentiere Jewels, Nausicaa Dibi Center di Rossella Giaquinto, Sara Lubrano gioielli, Studio Domenico Monda, 2 P Comunicazioni, Mediaplex, Caffè Verzi, Zucchero D’avino, Car Lux, Soul associazione fotografi, Scamardella, Pizzeria dal presidente, Sytapp, Valentino, Quisisana hot Gr Events, Citarelli shoes, Ottica Lama, Fuochi d’artificio Varcaturo: la serata - iniziata con un Cocktail di benvenuto, con ostriche, tartare di caviale e cocktail di champagne rosè presentato dall’azienda leader del settore Punto Nave - è proseguita con il raffinato Luxury Dinner, accompagnato dalle splendide esibizioni degli artisti Luca Di Stefano lanciato da America's Got Talent, Nicola Pisaniello con “Torna a Surriento” e Kelly Joyce.

Al termine, ci si è spostati al piano nobile per degustare squisite tagliate di frutta, dessert, caffè Verzi e drink dall’open bar e divertirsi sino a notte fonda ascoltando la musica del Dj set Nicola Ventola per la prima esibizione live del tormentone dell’estate “Una vita da bomber” e del Dj set Vincenzo Paccone, un volto noto di “Adoro Milano”. - (PRIMAPRESS)