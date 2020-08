Golden Stars, a Paestum premi a personaggi del cinema, della tv e dell'informazione

(PRIMAPRESS) - PAESTUM (SA) - Tanti volti del cinema, della televisione e del mondo dell’informazione alla cerimonia di premiazione dei Golden Stars, che si è svolta al Domus Clelia. La conduzione è stata affidata a Beppe Convertini. Il riconoscimento, realizzato dal maestro Domenico Sepe, è andato ai giornalisti Peppe Iannicelli, Josephine Alessio e alla inviata e scrittrice Angela Camuso. Per il cinema, premi a Fabio Massa, Claudia Conte e Graziano Scarbicchi. Altri riconoscimenti, per la sezione fiction e soap opera, sono stati ritirati da Imma Pirone, Giorgia Wurth e Luca Capuano. Il mondo della cultura è stato rappresentato da Francesco Terrone, quello dell’impresa dai fratelli Durso, imprenditori che hanno dato vita al marchio pasta Graziano. Il Golden Stars 2020 per l’estetica è andato a Domenico Papa. La parte musicale è stata caratterizzata dalla presenza di Vanessa Tyler Mini e Caterina Oliverio. La serata si è conclusa con l'ultima premiazione dedicata a Gianluca Mech. La kermesse è stata realizzata con fondi privati grazie all’impegno di Ugo Autuori, con il sostegno di Valentina Colarizzi dell'Aqvel dermocosmetica e la fattiva collaborazione della associazione Cilentomania. L'evento dei Golden Stars ha chiuso una tre giorni che ha contato sulla presenza delle giornaliste Jolanda De Rienzo e Anna Di Chiara e di Rossella Belmonte, in arte Perla Monroe. - (PRIMAPRESS)