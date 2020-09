Giochi: la PlayStation 5 di Sony arriverà in Italia a Novembre e sfiderà la nuova xBox di Microsoft

(PRIMAPRESS) - MILANO - La Playstation 5 sbarcherà sul mercato a novembre. Sony ha annunciato che la nuova versione della sua console sarà messa in vendita il 12 novembre in Australia, Nord America, Nuova Zelanda, Messico, Gappone e Corea del Sud e una settimana più tardi nel resto del mondo. Il prezzo andrà dai 499,99 dollari della versione premium ai 399,99 dollari di quella senza disk drive, con i giochi ospitati in cloud. La data scelta non è casuale. La scorsa settimana Microsoft ha fatto sapere che la sua XBox di ultima generazione arriverà nei negozi il 10 settembre a un prezzo stimato di 499 dollari nella sua configurazione migliore. Sarà disponibile anche un modello slim a 299 dollari. - (PRIMAPRESS)