Vacanze a Capri per la giovane modella miliardaria Kylie Jenner

(PRIMAPRESS) - CAPRI - Kylie Kristen Jenner, modella, personaggio televisivo americano e più giovane miliardaria al mondo è in vacanza a Capri mano nella mano con il suo boy-friend è in abito Versace.

L’avvenente Kylie è la sorella minore di Kendall Nicole Jenner nonché sorellastra delle reality star Kim Kardashian, Kourtney Kardashian, Rob Kardashian e Khloé Kardashian. Attualmente, detiene il record della miliardaria più giovane in assoluto, avendo raggiunto questo traguardo a soli 21 anni superando Mark Zuckerberg. È inoltre la quarta under 30 più ricca al mondo alle spalle di Gustav Magnar Witzøe, Alexandra Andresen e Katharina Andresen. - (PRIMAPRESS)