Modena si prepara per il Motor Valley Fest tra pagine di storia del volante e musica d'autore

(PRIMAPRESS) - MODENA – La prima edizione di Motor Valley Fest, il festival diffuso che dal 16 al 19 maggio prossimi, sarà protagonista a Modena, incrocia la passione per i motori e per i brand che hanno fatto la storia del motorismo italiano, con la musica dei cantautori emiliani che anch’essi hanno segnato pagine di successo nel panorama musicale.

Il Motor Valley Fest disegna in filigrana l’offerta turistica della Città di Modena, attraverso le esposizioni che partono con la mostra “Sintesi” di Franco Fontana, a quella dedicata a Fiorucci attraverso le figurine della Panini dal titolo “Pop Therapy. Venerdì 17 maggio, la scena è tutta per la “Notte dei Motori”, una grande festa fino a mezzanotte nel cuore della città a cui collaborano le associazioni di categoria cittadine con i ristoranti e i locali aperti, con animazione en plein air, che culminerà nell’arrivo del Ferrari Tribute in Piazza Roma. Sabato 18 maggio, si svolge anche la tradizionale “Notte Bianca” della Città di Modena, in occasione della “Notte europea dei musei”, appuntamento che ogni anno richiama decine di migliaia di persone e che quest’anno sarà ulteriormente valorizzato dalla coincidenza con la manifestazione motoristica. - (PRIMAPRESS)