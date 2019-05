L'epopea del volo nel fly day del Museo Volante nei pressi di Mantova in programma per il 2 giugno

(PRIMAPRESS) - MANTOVA - La storia di una parte dell’aviazione internazionale passa dall’aviosuperfice di San Martino a Ceresara in provincia di Mantova il prossimo 2 giugno 2019 dalle ore 10 fino al tramontare del sole. Un Museo Volante che dà il titolo anche all’iniziativa promossa da Giovanni Marchi e Silvia Sorlini e dai collezionisti dell’HAG, l’Historical Aircraft Group. Nel Fly Day mantovano sarà come tuffarsi nell’epopea del volo seguendo da terra le evoluzioni di un Fiat G46 o di un SIAI Marchetti SF260 D o ancora un Boeing PT-17 Stearman.

Tutti gli aerei storici partecipanti sono perfettamente restaurati e volanti e durante tutta la giornata il pubblico potrà ammirarli sulla pista ed anche in volo. Sono inoltre previste visite guidate, durante le quali gli stessi piloti illustreranno la storia, i particolari costruttivi e le prestazioni dei vari aerei. - (PRIMAPRESS)