Divieto a Vasto per il Jova Beach Party di Jovanotti. L’artista: “dinamiche assurde”

(PRIMAPRESS) - ‘VASTO - Il Jova Beach Party di Jovanotti non si terrà. Il concerto che si sarebbe dovuto tenere a Vasto il prossimo 17 agosto non avrebbe tutte le autorizzazioni e scoppia la polemica.

La notizia è stata annunciata da Maurizio Salvadori, amministratore delegato Trident e organizzatore da trent'anni dei concerti dell’artista, alla fine di un incontro con il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza e con la Commissione provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo per la sicurezza presso la Prefettura di Chieti. Per il prefetto, dunque, permangono le criticità sulla sicurezza e sulla paventata chiusura della Statale 16.

Dai canali social Jovanotti commenta con amarezza la decisione:“La ragione è intessuta nelle dinamiche assurde che hanno trasformato un’occasione di festa, gioia ed opportunità di sviluppo di un territorio in scontro di forze locali in ‘bagarre’”, ha osservato :”Non ci sono ragioni oggettive, le centinaia di documenti prodotti non sono stati esaminati e nessun riscontro è stato dato alle migliaia di testimonianze relative alle 9 tappe già - (PRIMAPRESS)