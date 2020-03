Alto Adige: a Belpiano l'emergenza sanitaria non ferma la selezione per Miss Italia 2020

(PRIMAPRESS) - BELPIANO (ALTO ADIGE) - La bellezza non teme virus e conferma il suo appuntamento con la prima tappa di Miss Italia. A Belpiano-Malga San Valentino, in Alta Val Venosta, il prossimo Il 15 marzo si terrà la prima delle selezioni del celebre concorso. Le ragazze, come hanno anticipato gli organizzatori, sfileranno in una coreografia di statue di ghiaccio. La vincitrice della selezione regionale del Trentino Alto Adige sarà la reginetta a rappresentate la regione altoatesina nella finale di Jesolo.

L’evento sarebbe stato definitivamente confermato dopo le preoccupazioni dei giorni scorsi per l’emergenza sanitaria da coronavirus. - (PRIMAPRESS)