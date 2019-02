A Roma riapre lo Zoo Marine per un Carnevale tra delfini e leoni marini

(PRIMAPRESS) - ROMA - La stagione di Zoo Marine, il Parco acquatico alle porte di Roma apre in occasione del Carnevale sabato 2 e domenica 3 marzo, per replicare poi il week end successivo del 9 e 10 marzo. Se i delfini sono i protagonisti assoluti, le sorprese del parco riservano il contatto anche foche, leoni marini, pinguini, testuggini e fenicotteri. Attraverso le ricostruzioni digitali si potrà entrare in contatto con il meraviglioso mondo di dinosauri e draghi.

La direzione artistica del parco è affidata a Claudio Cecchetto e la partnership a lungo termine in esclusiva nazionale con gli idoli del web, i “Me contro Te”, youtuber da record con milioni di visualizzazioni tra i teenager italiani.

Zoo Marine della Dolphins Discovery si presenta con un investimento di oltre 3 milioni di euro di nel 2019, ed una forza lavoro di 500 persone a cui sono affidati 384 animali di 33 specie diverse, l’obiettivo di superare i 600mila ospiti l’anno, 60mila studenti in visita, la collaborazione con 15 università italiane e straniere su progetti di tutela e salvaguardia ambientale, il primo “Pronto soccorso del mare” attivo nella Regione Lazio, una Onlus per salvare animali in via di estinzione, una dimostrazione di delfini giudicata tra le migliori al mondo con 10 splendidi esemplari vero gioiello del Parco, - (PRIMAPRESS)