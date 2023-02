Wireless: arriva dal gruppo Ericsson la tecnologia Cradlepoint che sale sul tetto dell’auto per amplificare la connettività

(PRIMAPRESS) - MILANO - Si chiama IoT ed è una nuova tecnologia che potenzia il segnale della rete wireless LTE e 5G salendo sul tetto di un auto. La tecnologia Cradlepoint appartiene al gruppo Ericsson e ha annunciato la commercializzazione di un nuovo router (R2100 Serie 5G Ruggedized) che potrebbe offrire migliori prestazioni di connessione alle aziende di trasporto ma anche alle flotte delle forze di pubblica sicurezza e alle altre organizzazioni che necessitano di router ad elevata larghezza di banda.

Con il rapido sviluppo delle applicazioni a bordo dei veicoli, emergono nuovi casi d'uso e specifici requisiti per il deployment. Progettato per essere montato sul tetto del veicolo o annesso a un cabinet IoT, il nuovo R2100 integra modem, antenne e router in un unico dispositivo aerodinamico, IP67, che lo protegge da agenti atmosferici, vibrazioni e urti. L'R2100 è venduto con o senza Wi-Fi 6 e può essere utilizzato come router autonomo o per integrare un router esistente come adattatore 5G.