USA: la polizia di San Francisco adotterà il “robot killer” per salvaguardare vite su scene del crimine

(PRIMAPRESS) - USA - Finora li avevamo visti in azione solo al cinema ma dal prossimo 29 novembre, la polizia di San Francisco in America, ne potrebbe essere dotata. Sono i robot killer da utilizzare in particolari casi dove un ingresso sulla scena del crimine metterebbe a repentaglio la vita di ostaggi o poliziotti. In realtà il provvedimento ha avuto molti ripensamenti del responsabile delle forze dell'ordine Arona Peskin per l'uso della forza senza nessuna mediazione dell'esperienza e della sensibilità di un funzionario di polizia per determinare se in quella circostanza aprire il fuoco con il robot sia la soluzione migliore. Il Giappone lo ha già adottato ma in alcuni paesi è stato contestato. - (PRIMAPRESS)