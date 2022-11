Università: il 16 novembre a Napoli nasce la prima “Quantum Computing Academy” d'Italia

Valeria Fascione, Assessore alla Ricerca, Innovazione e Start up della Regione Campania

NAPOLI – Verrà inaugurata mercoledì 16 Novembre alle ore 9.30 presso l'Aula Magna del Polo Scientifico di San Giovanni a Teduccio dell'Università Federico II di Napoli, la prima "Quantum Computing Academy", nata dalla partnership del CeSMA (il Centro Servizi Metrologici e Tecnologici Avanzati della Federico II) e del Dipartimento di Fisica Ettore Pancini" dell'Università degli Studi di Napoli Federico II con QuantumNet (startup di NetCom Group) ed il patrocinio della Regione Campania. L'Academy si propone di formare gratuitamente 15 studenti sulle innovative tematiche del Quantum Computing. Il percorso formativo, si divide tra lezioni, tenute da docenti esperti del settore, e project work, svolti in collaborazione con le aziende private partner che supportano l'iniziativa: Leonardo, Accenture, Quantware e NetCom Group. Il programma degli interventi prevede: dalle 9.30 alle 10 i saluti istituzionali del Prof. Leopoldo Angrisani, Direttore del CeSMA; del Prof. Gennaro Miele, Direttore del Dipartimento di Fisica Ettore Pancini"; del Dott. Domenico Lanzo, Amministratore Unico di QuantumNet e della Dott.ssa Valeria Fascione, Assessore alla Ricerca, Innovazione e Start up della Regione Campania. Dalle 10 alle 10.30 il Prof. Giovanni Acampora, Direttore Scientifico e Referente dell'Academy, presenterà nei dettagli la "Quantum Computing Academy". Dalle 10.30 saranno presentati il Corpo Docente dell'Academy, le aziende partner ed i 15 studenti selezionati per partecipare alla prima edizione del Corso. La Quantum Computing Academy agirà come punto di contatto tra l'offerta tecnico-scientifica messa a disposizione dalla Federico II e la crescente richiesta di personale specializzato in grado di programmare computer quantistici, consentendo alle aziende di definire la strada verso la futura generazione di sistemi informatici.