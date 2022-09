Una SCARPA per il running trail dall’anima sostenibile: la Golden Gate per l’off-road

(PRIMAPRESS) - ASOLO (TREVISO) - Nella maggior parte degli appassionati degli sport all’aria aperta un’indagine di mercato europea aveva rivelato che uno dei requisiti nella scelta dei prodotti, come contributo alla sostenibilità, è la loro durevolezza nel tempo. Una filosofia adottata dal brand SCARPA per le sue calzature da running che oltre all’impiego di materiali riciclati ha elaborato un processo che consente di risuolare le scarpe e dare una second-life al prodotto. Tra le novità di Scarpa c’è la Golden Gate, una calzatura dedicata ai terreni off-road misti, compresi i tratti asfaltati, di media/lunga distanza. Questo modello ben si adatta ad atleti di qualsiasi peso e dal differente livello di esperienza, che cercano una scarpa affidabile e comoda per i propri allenamenti quotidiani. Un vero prodotto trasversale nel mondo del trail running. Questo modello - come consigliano all’azienda - ha una calzata molto precisa, ed è preferibile scegliere una taglia in più rispetto alle usuali misure del brand. - (PRIMAPRESS)